La MRC des Etchemins octroi un montant de plus de 58 000 $ à six projets

Suivant le dépôt des états financiers 2021, la Municipalité de Saint Victor a encaissé 4 712 329 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 4 006 104 $, générant un surplus de 706 225 $. Ce surplus est composé d’une somme de 574 222 $ pour l’ensemble des contribuables et de 132 003 $ pour le réseau d’eau publique (secteur). À cela, on doit rajouter 211 375 $ pour la réserve pour les infrastructures en aqueduc, égout et assainissement. Le principal élément non récurrent figurant aux résultats de 2021 est la ristourne de 67 591 $ reçue de la MRC Robert-Cliche.