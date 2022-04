Pénurie de logements: la MRC de la Nouvelle-Beauce formera un groupe de travail

Les élus de la MRC de La Nouvelle-Beauce vont constituer rapidement un groupe de travail, regroupant des acteurs du développement économique et social, du monde de l’éducation et de l’industrie de la construction, dont le mandat serait de proposer des pistes de solutions innovantes relatives à une offre de logements abordables pour les étudiants.

C'est du moins un des éléments de la stratégie que vient de se donner l'administration territoriale, à la dernière séance du conseil tenue le 19 avril, pour faire face à la situation du manque de logements en général.

« Il faut se rendre à l'évidence : une importante pénurie de logements affecte le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce. En fait, c'est une véritable crise. Selon les données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation dans la région est près de zéro », a écrit le préfet Gaétan Vachon dans le plus récent bulletin de liaison de la MRC.

Il poursuit en indiquant que « la situation est particulièrement criante pour les ménages qui éprouvent des difficultés à accéder à la propriété, car les logements abordables se font encore plus rares. De plus, les entreprises ne parviennent pas à trouver des logements pour héberger leurs travailleurs. Comment ceux-ci peuvent-ils participer pleinement à la vie économique et communautaire de nos municipalités s'ils doivent sortir de notre MRC pour se loger? Et que feront la centaine étudiants venus de l'extérieur pour suivre leur programme d'étude au Cégep Beauce-Appalaches face à l'impossibilité de se trouver un appartement? Les enjeux ne touchent pas que le développement résidentiel, mais aussi le développement économique et social de notre communauté. »

Ainsi, le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce s’engage dès maintenant à poser des actions concrètes pour diversifier l’offre résidentielle « en favorisant la mixité sociale, architecturale et économique des initiatives privées. »

Demandes à Québec

Parallèlement à ces actions, les élus de la MRC demandent au gouvernement du Québec qu’il mette en œuvre plusieurs mesures afin de régler durablement la crise du logement en Nouvelle- Beauce :

- Soutenir et financer le doublement du nombre de logements sociaux et abordables sur son territoire d’ici 2027;

- Maintenir un programme visant la création de logements sociaux, en complément au Programme visant la création de logements abordables (PHAQ);

- Maintenir l’implication du gouvernement du Québec dans son champ de compétence qu’est l’habitation, en appuyant financièrement les municipalités dans leur utilisation de leurs pouvoirs;

- Compléter le financement des logements annoncés dans le cadre du programme AccèsLogis, mais n’ayant pas encore été réalisés;

- Réviser dès maintenant la Loi sur l’expropriation pour permettre aux municipalités d’acquérir des immeubles dans le cadre de projets de logements sociaux et abordables;

- Élargir le droit de préemption municipal en matière de logement à l’ensemble des municipalités.

« Ce sera un dossier dont nous vous reparlerons sous peu! », a conclu le préfet Vachon dans son message.