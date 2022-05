Relance du centre-ville: Saint-Georges reçoit 900 000$

Une journée destinée aux élus et conseillers municipaux de Chaudière-Appalaches, favorisant le développement des milieux de vie, aura lieu le 3 juin prochain sur les territoires de la MRC de Montmagny et de L’Islet. Organisée par les neuf MRC du territoire administratif, la Ville de Lévis et le ministère des Affaires municipales et de ...