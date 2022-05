Une journée pour favoriser les milieux de vie municipaux

Une journée destinée aux élus et conseillers municipaux de Chaudière-Appalaches, favorisant le développement des milieux de vie, aura lieu le 3 juin prochain sur les territoires de la MRC de Montmagny et de L’Islet.

Organisée par les neuf MRC du territoire administratif, la Ville de Lévis et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, cette journée se veut une occasion de visiter plusieurs sites présentant des projets inspirants. C'est également une façon de favoriser le réseautage municipal dans le but d'optimiser le développement des milieux de vie.

Des sujets variés et des enjeux d’actualité seront à l’honneur durant la journée, notamment :

- la reconversion d’un bâtiment patrimonial,

- l'agriculture de proximité,

- la collaboration intermunicipale en matière de services de garde,

- la démarche de revitalisation d’un centre-ville ou d’un cœur villageois, etc.

La Place des migrations à Montmagny sera le lieu de rassemblement pour démarrer les visites et le réseautage ensuite.

« Les circuits vous amèneront entre autres à Cap Saint Ignace, où il me fera plaisir de vous accueillir et vous accompagner afin de vous faire découvrir la reconversion du presbytère et de la grange à dîme. Je remercie les organisateurs d’avoir choisi notre territoire pour cette activité de réseautage qui, je l’espère, sera source d’inspiration pour tous », a expliqué Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny et mairesse de Cap-Saint-Ignace.

Les élus municipaux sont invités à consulter le site Web (www.milieuxdevieenaction.ca) pour prendre connaissance de la programmation et pour connaître les modalités d’inscription dans chacune de leur MRC.