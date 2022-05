Le conseil municipal de Saint-Georges a adopté lundi soir un nouveau règlement encadrant les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées, semi-creusées ou même démontables.

Parmi les modifications apportées au règlement précédent, celui-ci rehausse la hauteur des garde-corps et restreint davantage l’accessibilité à l’enceinte des piscines dans le but d’éviter les risques de noyade chez les enfants.

Ainsi, en vertu de ce règlement adopté pour faire suite à la réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles, plusieurs piscines ne seront plus conformes en matière de sécurité.

De plus, le droit acquis des propriétaires de piscines construites avant le 1er novembre 2010, permettant de ne pas se conformer aux mesures de protection, a été aboli par les instances provinciales. Désormais, ils le devront.

Considérant les coûts associés à l’installation d’une enceinte, particulièrement pour les piscines creusées et semi-creusées, le gouvernement du Québec accorde un délai d'un peu plus de quatre ans aux propriétaires concernés, pour la mise aux normes de leur cour, qui devra être réalisée au plus tard le 30 septembre 2025.

Rappelons que conformément aux obligations provinciales, les municipalités doivent adopter et faire respecter le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

La Ville de Saint-Georges évalue à 2 500 le nombre de piscines résidentielles sur son territoire.