Décès de l’ancien maire Paul Bolduc

La Ville de Beauceville mettra en berne son drapeau à l'hôtel-de-Ville en raison du décès d’un des maires de l’ancienne municipalité de Saint-François-Ouest, Paul Bolduc, survenu le 16 mai.

M. Bolduc, qui avait 88 ans, a marqué le milieu politique municipal en s’impliquant d’abord comme conseiller municipal de l’ancienne municipalité de 1983 à 1985 et ensuite comme maire de 1985 à 1996.

Il a aussi siégé à la MRC Robert-Cliche comme préfet suppléant et a chapeauté quelques dossiers tels que celui de la Régie des déchets.

« Il avait à cœur les bonnes relations et le partage de services (ententes) entre les trois entités municipales de l’époque pour le mieux-être de ses concitoyens, soit la Ville de Beauceville, la municipalité de Saint-François-Ouest et la municipalité de Saint-François-de-Beauce (Est) », a témoigné Sylvain Bolduc, son fils et lui-même un ancien conseiller municipal à la Ville de Beauceville.

« Je salue l’implication de M. Bolduc et souligne son investissement dans le milieu municipal et, j’offre, au nom de notre organisation municipale, mes sincères sympathies à sa famille », a déclaré le maire de Beauceville, François Veilleux, par voie de communiqué de presse.