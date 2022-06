La MRC Beauce-Sartigan soutient plusieurs projets culturels

La MRC de Beauce-Sartigan, dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec, vient d’accorder un total de 31 760 $ en aide financière pour plusieurs projets dans la région.

Cette aide profite à une école, des artistes, des organismes culturels et des municipalités du territoire. En effet, le Fonds culturel de la MRC de Beauce-Sartigan soutiendra financièrement, cette année, treize projets patrimoniaux, artistiques et culturels sur le territoire de la MRC, pour un total de 25 560 $.

De plus, les enfants des camps de jour de 12 municipalités vont bénéficier de 36 ateliers culturels animés par 4 artistes de la région. Le total de cette aide financière est de 6 200 $.

Pour Dany Quirion, préfet de la MRC, « Ces projets soutenus par l’Entente de développement culturel sont importants pour la vitalité de nos collectivités. Ils répondent aux besoins des milieux et permettent de réaliser des projets dynamiques et rassembleurs qui animeront la communauté. À travers cet appui financier, notre MRC stimule le développement de la culture et permet aux citoyens et visiteurs d’avoir accès à une foule d’activités. »

Aide financière accordée pour le Fonds culturel: