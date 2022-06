Usine d'épuration de Saint-Georges: la Ville autorise des travaux de rénovation de 18,5 M$

Présidé par Manon Bougie, mairesse suppléante, le Conseil de ville de Saint-Georges s'est réuni hier soir pour une séance ordinaire, au cours de laquelle ont notamment été approuvés les plans et estimations pour les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration.

Ce projet est estimé à un montant total de 18 520 656,29 $ comprenant une estimation de 10 % de frais d'imprévus et 10 % de frais d'incidents.

Dans le cadre de ce projet, la Ville a déposé une demande d’aide financière distincte au ministère des Affaires municipales et de l’habitation dans le cadre du programme PRIMEAU. Celle-ci est toujours en attente d’une réponse du Ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est faite en l'absence du maire Claude Morin puisqu'il est en vacances, les élus ont également présenté le rapport sur la vente à l'encan 2022. Cet événement a eu lieu le samedi 28 mai et a permis un revenu de 6 892,58 $.

Aussi, suite à une demande adressée par Artistes et Artisans de Beauce, la ville accordera une aide de 18 300 $ par an, pour 2022, 2023 et 2024 afin de soutenir la tenu d'activités culturelles présentées par l'Atelier Joual Vert.

Parc éolien

La Ville de Saint-Georges a indiqué qu'elle se porte partenaire d'EDF Renouvelables et de la MRC Beauce-Sartigan pour le projet de parc éolien prévu à Saint-Théophile.

L’entreprise compte déposer un projet dans le cadre de l’appel d’offres lancé par Hydro-Québec et visant à

combler les besoins en électricité via des énergies renouvelables et l’énergie éolienne.

De par leur implication, les maires de la MRC estiment que celui-ci permettrait de générer de nouvelles sources de revenus aux bénéfices des municipalités du territoire.

Permis de construction

Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 254 permis de construction et rénovation au cours du mois de mai pour une valeur de 13 539 955$.

Parmi les plus importants projets, Gestion Tri inc. investira 2,5 M$ afin de permettre l’ajout de 9 300 pieds carrés au bâtiment situé au 8350, boulevard Lacroix. D’autre part, l’entreprise Matiss, située au 8800, 25e Avenue, investira 1,9 M$ dans le but de procéder à un agrandissement de 9 000 pieds carrés. Enfin, le magasin à grande surface Walmart a obtenu un permis de rénovation intérieure et extérieure. Le projet est estimé à 1,3 M$.

Notons qu'après les cinq premiers mois de l’année, Ville de Saint-Georges a autorisé 718 permis, estimés à 59,4 M$. Ces projets permettront l’addition de 120 unités de logement. En matière de valeur, il s’agit d’une diminution de 18,3 M$ comparativement à 2021. Il faut se rappeler toutefois que la Ville a autorisé en 2021 un permis pour la construction d’un complexe multisport au coût de 30,4 M$. Si on excluait ce projet, la Ville de Saint-Georges enregistrerait une hausse de ses investissements de l’ordre de 12 M$ comparativement à la période correspondante l’année dernière.

Si l’on compare à l’année dernière, le Service de l’urbanisme note des hausses des investissements de 5,6 M$ dans le secteur industriel et 4,3 M$ au niveau commercial, mais une baisse de 31,4 M$ dans le secteur institutionnel.