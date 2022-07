Un surplus de plus de 631 000$ pour la MRC Robert-Cliche

Pour l'année 2021, la Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche, au centre de la Beauce, annonce un surplus de 631 230$.

Ayant pu compter sur des revenus de 7665 890$ et avec des dépenses totalisant 7 034 660$, la santé financière de la MRC se porte bien. Le préfet Jonathan V. Bolduc a ainsi commenté : Notre conseil des maires a pour vision de se partager des services au meilleur coût pour nos municipalités-membres, et ces états financiers témoignent non seulement d’une planification appropriée, mais aussi de l’esprit de collaboration de notre personnel dévoué.

Il est à noter qu’à même ces chiffres, un montant de 726 000$ a été remis par le gouvernement du Québec pour la modernisation des bâtiments de MRC et fut donc affecté à cette fin.

Écocentre – Une révision complète

Faisant face à une augmentation faramineuse de la tarification facturée par le sous-traitant de son écocentre, la MRC est à la recherche d’une solution permanente au meilleur coût. Un atelier de travail dédié à ce sujet aura lieu pour les maires vers la fin août et un appel d’offres pourra être lancé par la suite.

Tant qu’à devoir identifier une solution de remplacement pour l’écocentre actuel, notre conseil des maires a jugé bon d’adresser la question dans son ensemble – on veut profiter de l’occasion pour voir ce qui peut être fait pour rapprocher des citoyens les points de collecte de certaines matières. Par exemple nous à Saint-Victor, on a déjà un point de dépôt officiel au garage municipal pour les appareils électroniques usagés, on dispose aussi sur notre territoire d’un site de collecte de feuilles mortes et du gazon – ces deux seuls exemples permettent de dévier ces matières d’un écocentre régional tout en évitant du voyagement à nos citoyens.

On va voir comment on peut étendre ça à plus de matières récupérables, selon les possibilités et besoins de chacune de nos municipalités-membres. En définitive, faut respecter les nouvelles normes et on veut économiser autant que possible.

Piste cyclable – Construction du dernier tronçon

Le projet d’aménagement de la piste cyclable en est rendu à sa dernière phase majeure, soit le tronçon de 4 km entre la rivière Calway à Saint-Joseph et la sortie Nord de Beauceville, près de Beauce Auto. Les travaux sont en cours depuis peu et sont prévus être complétés au 30 septembre prochain.

De plus, la MRC a procédé à une demande de subvention pour réaliser la traverse sud sur la Route 173, à la hauteur des Rapides-du-Diable. Une solution est aussi en cours de négociation avec le MTQ pour réparer durablement et au meilleur coût les bris survenus dans ce secteur.

Vous pouvez voir l’évolution de la réalisation de la piste cyclable sur le territoire de la MRC en consultant le www.beaucerc.com section Véloroute de la Beauce.