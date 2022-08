Ville de Saint-Georges: 8,4 M$ de permis de construction émis en juillet

La Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 128 permis de construction et rénovation au cours du mois de juillet dernier pour une valeur de 8 415 472 $. Ces travaux permettront notamment d’ajouter 27 unités de logement sur le territoire.

Parmi les plus importants projets autorisés le mois dernier, l’organisme Au Bercail, situé au 12220, 2e Avenue, procédera à des travaux de rénovation extérieure et de réaménagement intérieur évalués à 1 M$.

D’autre part, un permis a été autorisé pour l’agrandissement du bâtiment dans lequel est installée l’entreprise EBI Electric. Les travaux, qui permettront d’ajouter une surface de 5800 pieds carrés, sont estimés à 900 000 $.

Si l’on compare à l’an dernier, la Ville de Saint-Georges enregistre des augmentations dans toutes les catégories sauf dans le secteur institutionnel. On note des augmentations de 4,4 M$ au niveau commercial, de 3,5 M$ dans le secteur industriel ainsi que des hausses respectives de 2,7 M$ et de 2,6 M$ dans les catégories multifamiliales et unifamiliales. Toutefois, on constate une baisse des investissements de 32,4 M$ au niveau institutionnel. Cette diminution est attribuable à l’autorisation d’un permis de 30,4 M$ l’an dernier pour la construction du complexe multisport.

Au global, Saint-Georges enregistre une baisse de 17,3 M$ comparativement à la même période l’an dernier. Toutefois, si l’on faisait abstraction du projet de complexe multisport, la Ville afficherait une hausse de 13 M$ comparativement à cette même période. Les projets autorisés en 2022 permettront l’ajout de 156 unités de logement.