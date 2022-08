Mise en service de la nouvelle station de lavage de bateaux et du pavillon

La Municipalité de Lac-Etchemin vient d'annoncer la mise en service de la nouvelle station de lavage de bateaux ainsi que du nouveau pavillon, des projets réalisés par l’Association nautique de Lac-Etchemin,

L'ajout d’une nouvelle station de lavage et bloc sanitaire (plus de 50 000 $) amène un élément de protection supplémentaire pour préserver la qualité de l’eau et aussi limiter l’apparition de nouvelles espèces de plantes envahissantes dans le lac Etchemin.

L’Association a travaillé en collaboration avec la Municipalité pour ajouter cet équipement afin d’aider les futurs utilisateurs à respecter le Règlement Municipal sur le lavage des bateaux qui a été mis à jour en juin dernier. Autant l’Association que la Municipalité sont pleinement conscients qu’il y aura une période d’adaptation cet été pour les plaisanciers quant à la procédure de lavage ainsi que pour l’accessibilité. Mais les deux partenaires s’engagent à faciliter et apporter les ajustements nécessaires à tous les plaisanciers de la région des Etchemins, tout en respectant les normes et la réglementation en vigueur.

Pour le pavillon, la construction du nouveau bâtiment était rendue nécessaire suite à la démolition de l’ancien chalet qui présentait des risques majeurs au niveau sécurité.

Le nouveau pavillon comprend des salles d’eau neuves, un espace pique-nique ainsi qu’une chambre mécanique pour le système de lavage. C’est près de 75 000 $ qui ont été investis dans la démolition et la construction du nouveau pavillon.

L’Association nautique de Lac-Etchemin a reçu deux subventions de 30 000 $ pour la réalisation des ces installations Pour la station de lavage et le bloc sanitaire, la MRC des Etchemins, via la Politique de soutien aux projets structurants, a contribué au projet. Pour les travaux du Pavillon, la Caisse Desjardins des Etchemins, par le Fonds d’aide au développement du milieu, a donné son appui à l’Association nautique.