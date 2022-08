Élections: la FQM formule neuf demandes pour le développement des régions

Voir la galerie de photos

À quelques jours du déclenchement des élections au Québec, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a dévoilé cette semaine sa plateforme électorale présentant les principaux enjeux auxquels les régions du Québec sont confrontées.

« C'est le temps comme jamais de s'éloigner de la taxe foncière pour aller vers d'autres sources de financement, comme la gestion de parcs éoliens par nos municipalités pour générer des redevances. Il y a déjà de beaux exemples de cela au Québec », a dit en substance le président de la FQM, Jacques Demers, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.



Fruit d’une consultation réalisée auprès de plus de 1 000 participants (élus municipaux, membres du conseil d’administration, du conseil exécutif et des commissions permanentes de la FQM), cette plateforme présente neufs engagements phares que le regroupement a transmis aux différents chefs des formations politiques. Ces demandes sont:

- Assurer une couverture cellulaire partout au Québec pour renforcer l’attractivité de nos régions et assurer la sécurité de tous, et ce, d’ici la fin du prochain mandat;

- Introduire la notion de territoire dans le financement municipal, en instaurant une table de travail tenant compte des nouvelles responsabilités liées aux enjeux relatifs à la protection et à la mise en valeur de l’environnement;

- Repenser le logement selon les besoins régionaux en revoyant nos façons d’intervenir dans les milieux, en osant être audacieux et en adaptant les interventions gouvernementales aux réels besoins des populations en matière d’habitation dans un tout cohérent;

- Redéployer des services de santé dans tous les territoires par une réorganisation s’appuyant sur une forte gouvernance locale des ressources qui permettra de nouveau d’avoir des services de première ligne en région;

- Décentraliser et déconcentrer l’État québécois en transférant des postes décisionnels en région et en redonnant un rôle réel aux directions régionales des ministères;

- Lancer un chantier pour nos services et commerces de proximité en s’appuyant sur l’expertise et l’efficacité des services locaux de développement;

- Mettre fin au « mur à mur » en matière d’aménagement du territoire en inscrivant le schéma comme outil politique idéal à utiliser;

- Mobiliser les municipalités pour lutter contre les changements climatiques en misant notamment sur le transport collectif et sur un programme de financement des infrastructures vertes;

- Contrer la pénurie de main-d’œuvre et favoriser l’immigration en région par une meilleure cohésion des acteurs sur le territoire, et en assouplissant les règles d’immigration, notamment en matière de qualification des travailleurs internationaux et en accueillant davantage d’étudiants étrangers dans nos établissements.

Les chefs des formations politiques pourront faire part de leurs intentions et de leurs propositions sur les neuf demandes dans le cadre du Congrès de la FQM prévu le 22 septembre prochain à Montréal.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers.