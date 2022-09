Municipalité d'Adstock: nomination de Stéphanie Boissonneault-Gaulin

Le conseil municipal d'Adstock vient de procéder à la nomination de Stéphanie Boissonneault-Gaulin à titre d’employée-cadre à la direction générale.

Ses tâches viendront soutenir le travail des différentes directions de service, mais principalement celui de la directrice générale.

Détentrice d’une formation juridique, forte d’une expérience chez Cain-Lamarre et ensuite en gestion administrative chez Desjardins, Mme Boissonneault-Gaulin connaît bien le domaine municipal pour avoir été conseillère entre 2013 et 2017.

« J’ai toujours senti que je n’avais pas fermé la boucle, car j’ai adoré mon passage à la Municipalité d’Adstock. Le nouveau défi qui m’est proposé correspond à mes aspirations professionnelles d’autant plus que je pourrai maintenant servir à nouveau les citoyens à un autre niveau. Je remercie toutefois Desjardins pour m’avoir permis de développer mon bagage de vie au cours des dernières années », a déclaré la dame par voie de communiqué de presse.

« À la suite de l’analyse des besoins toujours croissants de la Municipalité, la directrice générale, Julie Lemelin, et le conseil municipal réfléchissaient depuis un certain temps à la libérer du travail plus clérical pour qu’elle se consacre un peu plus à la gestion stratégique et à long terme de la Municipalité. Les défis et les enjeux sont grands. Il nous faut prendre les moyens pour répondre à nos citoyens et poursuivre l’amélioration de la Municipalité », a mentionné le maire, Pascal Binet, lors de l'annonce de la nomination.

Le conseil municipal tient à rassurer les contribuables que cette embauche se fait à même le budget, donc sans coût supplémentaire. Stéphanie Boissonneault-Gaulin fera son entrée officielle à la Municipalité vers la fin du mois de septembre.