Inauguration du lance-balles à Saint-Évariste-de-Forsyth

Le 14 septembre, la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth invite la population dès 17 h à venir à l’inauguration de lance-balles et au lancement de la Politique municipale des aînés et de la famille.

La rencontre se fait derrière le Centre Aquatique et Récréatif de la Hautre-Beauce (CARHB). En cas de pluie, l’évènement aura lieu à l’intérieur du 439, rue Principale.

Lance-Balles

La municipalité a fait installer un lance-balles qui est un dispositif à ressorts servant à lancer des balles de baseball/softball. Pour celui situé au CARHB, vous avez le choix entre trois couloirs, un pour le softball, un pour la balle donnée et un dernier pour la balle rapide (baseball).

Une fois le couloir choisi, il vous suffit d’y insérer deux pièces de 1 $ et il vous sera lancé 16 balles. L’âge recommandé est de 10 ans et plus. Si vous n’avez pas d’équipement, il est possible d’en emprunter, au CARHB, sur les heures d’ouverture du gym. Il sera également possible de louer l’infrastructure.

Informez-vous auprès de leur service des loisirs.

Politique municipale des aînés et de la famille

En 2021, une toute nouvelle Politique municipale des aînés et de la famille a été faite conjointement avec la MRC Beauce-Sartigan. La mission de cette politique est d’être un outil qui guide le conseil municipal et les organismes dans leurs prises de décisions afin d’agir dans l’intérêt des familles et des aînés.

Cette démarche vise à améliorer les champs d’action suivants : la communication et l’information, les loisirs, la santé et les services sociaux, la participation sociale, le respect et l’inclusion sociale, les espaces extérieurs et les bâtiments, l’habitat et le milieu de vie, la sécurité et finalement le transport et la mobilité.

Cette démarche collective regroupant quinze municipalités de la MRC Beauce-Sartigan. Il est à noter que cette politique a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des services sociaux dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés.