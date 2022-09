La municipalité de Saint-Lambert-de Lauzon a procédé vendredi dernier à l’inauguration officielle du Pavillon ComAgro, un bâtiment à usage multifonctionnel destiné à l’ensemble de la communauté.

En plus des familles, aînés, et résidents de Saint-Lambert, ce sont concrètement, trois organismes œuvrant sur le territoire de la municipalité qui pourront bénéficier de la construction du pavillon d’une superficie de 2 850 pieds carrés grâce à l’appui financier d’une entreprise locale.

Le pavillon a été officiellement ouvert en présence du maire de la municipalité, Olivier Dumais, des conseillers municipaux Renaud Labonté, Dave Bolduc et Germain Couture, le président-directeur général de ComAgro, Luc Dvaranauskas, les représentants des organismes, Nancy Coulombe (137e Groupe Scout Le Bac), Daniel Vallée (Association de soccer de la Nouvelle-Beauce) et Mélanie Ruel (École nature du Faubourg), ainsi qu’une dizaine de citoyens.

Divers acteurs de l’écosystème ont été impliqués à divers niveaux pendant le projet : le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a contribué financement pour la réhabilitation des sentiers et la MRC de La Nouvelle-Beauce a offert une aide financière pour une section du pavillon de service par l’entremise du Fonds de soutien aux projets structurants, découlant du FRR.

Par la suite, ComAgro, une entreprise de Saint-Lambert de-Lauzon en affaires depuis plus de huit ans, a souhaité contribuer financièrement au projet dans le cadre d’un partenariat à long terme.

« ComAgro est implanté dans le parc industriel depuis le tout début, nous sommes heureux et fiers de collaborer avec une entreprise de chez nous pour un projet de cette envergure! C’est une première collaboration de plusieurs projets à venir, c’est la vision que l’on souhaite instaurer à Saint-Lambert! », a mentionné Olivier Dumais, maire de la municipalité.

Grâce à l’implication des divers partenaires, l’Association de soccer de la Nouvelle-Beauce, le 137e Groupe Scout Le Bac et l’École nature du Faubourg possèdent maintenant chacun un local qui leur est personnellement destiné. Une grande salle peut également être utilisée par le grand public à différentes fins et accueillir une trentaine de personnes. Le bâtiment offre en plus un bloc sanitaire accessible aux utilisateurs des sentiers du boisé.

C’est également une bonification pour la municipalité qui peut se servir de cet espace comme un grand terrain de jeu afin d’offrir des activités variées aux citoyens et citoyennes peut importe la saison! En effet, cet hiver, l’équipe des loisirs a organisé une randonnée aux flambeaux qui a rassemblé plus de 500 personnes et lors de la fin de semaine dernière, plus de 300 habitants et habitantes se sont rassemblés pour un cinéma en plein air.

Ce sont des activités qui seront ajoutées à la programmation en plus de d’autres événements qui pourront avoir lieu dans les installations nouvellement aménagées. L’espace offre une multitude possibilités tant pour les jeunes familles, que pour les enfants et aînés.

« Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au rayonnement de la municipalité et de participer à offrir un endroit rassembleur pour tous les membres de la communauté », a indiqué pour sa part Luc Dvaranauskas, PDG de ComAgro.