Journée portes ouvertes à la caserne incendie de Saint-Georges

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, le Service de sécurité incendie de Ville de Saint-Georges tiendra une journée portes ouvertes à la nouvelle caserne incendie le samedi 8 octobre de 12 à 16 h.

Les visiteurs pourront y découvrir le 1er niveau de cette caserne ultramoderne. Ils pourront également visiter les camions incendie.

Activités pour les enfants

Les enfants pourront sillonner un parcours « incendie » en plus de profiter de jeux gonflables aménagés par la Maison de la famille. Il sera possible également de pratiquer l’arrosage avec un boyau incendie en plus de visiter divers kiosques de prévention.

Parmi les visiteurs, le Service de sécurité incendie fera l’attribution d’extincteurs et d’avertisseurs de fumée.