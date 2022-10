Saint-Lambert-de-Lauzon ouvre son parc de planche à roulettes

La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon vient d'ouvrir son tout nouveau parc de planche à roulettes (skatepark) ainsi que sa piste à vagues (pumptrack), tous deux situés côte-à-côte au parc Alexis-Blanchet.

Les adeptes de planche à roulette, bicyclette, patin à roues alignées et trottinette auront de quoi s’amuser et se divertir dans un environnement sécuritaire grâce aux nouveaux aménagements du planchodrome, d’une superficie de 5 000 pieds carrés, qui compte une variété de modules permettant de rouler, glisser et sauter.

Quant à la piste à vagues, elle est composée de bosses et de virages relevés, sur une longueur de plus de 115 mètres, qui peuvent être complétés sans pédaler. Des luminaires y ont été installés afin de maximiser les heures d’ouverture.

De plus, l’espace nouvellement revampé loge un terrain de basketball pour des parties amicales de 3 contre 3.

En fin de semaine dernière, les conditions météorologiques étaient parfaites pour l’ouverture des installations.

« Nous savions que les nouveaux aménagements étaient attendus par la population, mais de constater un engouement de cette ampleur nous rend encore plus fiers du projet! Pendant toute la fin de semaine, l’espace était constamment bondé, les gens sont heureux du nouvel espace. Nous avons eu des centaines de bons commentaires », a souligné Pascal Vachon, directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Les débutants tout comme les plus expérimentés pourront profiter des nouveaux aménagements encore quelques semaines avant la saison hivernale. Le parc est ouvert tous les jours jusqu’à 22 heures.