Beauceville: nettoyage des bornes incendie

La Ville de Beauceville procèdera à l’inspection et au nettoyage de toutes les bornes d’incendie de son territoire à compter du 31 octobre et pour une durée de deux semaines.

Durant ces opérations, il est possible que l’eau soit perturbée, qu’elle devienne brouille, que sa couleur devienne jaune momentanément et qu’il se produise des poches d’air dans vos conduites. L'eau demeurera toutefois potable et sans danger.

Pendant ces deux prochaines semaines, il est donc recommandé de vérifier si l’eau est colorée avant de l’utiliser. Si tel est le cas, ouvrez vos robinets d’eau froide et laissez couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne claire. N’oubliez pas de faire cette vérification avant d’utiliser toute unité fonctionnant à l’eau.

Durant la période où votre résidence ou commerce sera affecté, afin d’éviter tout dommage aux équipements, la ville vous demande de limiter l’utilisation de l’eau et de fermer les équipements fonctionnant à l’eau : machines à glaçons, laveuse, lave-vaisselle, machine à café, etc.