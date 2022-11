MRC de La Nouvelle-Beauce: Nancy Labbé nommée directrice générale

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse, la nomination de Nancy Labbé à la direction générale de cet organisme municipal.

Elle succèdera à Mario Caron, qui occupe cette fonction depuis 17 ans, et qui quittera en décembre prochain pour prendre sa retraite.

Mme Labbé est détentrice d’une formation universitaire en intervention et possède des compétences diversifiées en gestion et en communication. Elle a occupé des postes dans les médias, en politique fédérale ainsi que dans le milieu communautaire. Dans les sept dernières années, elle a agi à titre de directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce.

« Nancy a su se démarquer pendant le processus d’embauche chapeauté par l’Union des municipalités du Québec, que ce soit lors des entrevues ou des nombreux tests qu’elle a passés. Le comité de sélection a aussi été impressionné par son dynamisme et nous sommes convaincus que ce sera le début d’une très belle collaboration », a affirmé Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce et membre du comité de sélection pour le poste.

« Le milieu municipal m’interpellait depuis un bout et quand j’ai lu la description du poste, je me suis sentie prête à relever ce défi. Je suis vraiment heureuse de pouvoir saisir cette opportunité et j’ai hâte de travailler avec l’équipe de la MRC, avec les élus et avec les équipes dans les municipalités locales. Ma priorité, c’est de répondre à leurs besoins et de bien les accompagner à développer La Nouvelle-Beauce, en apportant ma couleur! », a déclaré la dame qui intégrera ses fonctions à compter du 28 novembre prochain pour une période de transition.

Elle deviendra la 3e personne à occuper cette fonction depuis la création de la MRC en 1982.

