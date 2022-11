Beauceville: Nicole Jacques élue sans opposition au conseil municipal

Ce sera le baptême de feu politique pour Nicole Jacques, qui participera ce soir à sa toute première séance du conseil de la Ville de Beauceville à titre de nouvelle conseillère du district 3.

En effet, elle a été élue sans opposition à ce poste à la clôture des mises en de candidature, vendredi dernier, 4 novembre dernier. Elle succède à Marie-Andrée Giroux qui avait quitté en septembre.

Cette retraitée possède un certificat universitaire en gestion des organisations, a été adjointe de direction dans des entreprises de la région, co-propriétaire d’une entreprise de promotion pendant huit ans et directrice générale de Moisson Beauce pendant 12 ans. De plus, elle est membre de divers organismes communautaires et sociaux depuis plus de 25 ans.

Mme Jacques souhaite que son parcours puisse servir au sein de l’organisation municipale pour que la Ville puisse continuer à se développer harmonieusement, est-il indiqué dans le communiqué de presse d'annonce.