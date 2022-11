Politique municipale: en route vers la parité et l'équité

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) se joint à un projet national qui invite les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités à élaborer une politique d’égalité ainsi qu’un plan d’action favorisant l’atteinte de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes sur leur territoire respectif.

Intitulé Défi parité+ EDI, ce projet est réalisé à la suite d’une entente de services entre le RGFCA et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD). Il profite d'un soutien financier du ministère Femmes et Égalité des genres Canada.

La mission du regroupement sera d’accompagner et de soutenir la formation de comités mixtes d’égalité EDI composés d’élues et d'élus, de fonctionnaires des MRC, de citoyennes et citoyens ainsi que des municipalités participantes dans l’élaboration de politiques et de plans d’action qui les accompagnent.

L’objectif est double : lutter contre les obstacles systémiques à la sous-représentation des femmes en politique et au sein des instances municipales en Chaudière-Appalaches; modifier les structures administratives et sociales du milieu municipal pour qu’il soit plus accueillant pour les femmes de tous les horizons comme les femmes racisées, celles de la communauté LGBTQ2, les nouvelles arrivantes, les jeunes femmes et celles âgées, les femmes ayant un faible revenu et celles en situation de handicap.

Ce projet est particulièrement important en Chaudière-Appalaches considérant que la région représente 12% des municipalités du Québec et se situe au dernier rang sur 17 en termes de parité au sein des conseils municipaux.

« L’inclusion et l’égalité au sein des instances publiques et décisionnelles sont importantes et bénéfiques pour celles-ci. Non seulement les impacts positifs liés à la diversité des lieux de pouvoir sont nombreux mais ils contribuent à favoriser une prise de décision plus objective qui permet de représenter l’ensemble des citoyennes et des citoyens », a expliqué Caroline Hamel, agente au RGFCA qui sera responsable de mener le projet.

L’organisme souhaite que cette initiative permette d’insuffler une culture d’inclusivité et d’engagement dans la région permettant d’atteindre une représentation paritaire des conseils d’administration et des conseils municipaux sur le territoire.

Il est possible d’obtenir de plus amples informations en communiquant avec le RGFCA par courriel ([email protected]).