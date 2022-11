Saint-Georges: 4,2 M$ de permis émis en octobre

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 94 permis de construction et rénovation au cours du mois d’octobre pour une valeur de 4 264 249 $.

Le plus important projet est celui de l’entreprise Les Ateliers S.M.Q. Industriels Inc. Celle-ci compte ériger un bâtiment de 8000 pieds carrés qui sera localisé dans le parc technologique soit au 8090, 25e Avenue. Le projet est estimé à 1,7 M$.

Bilan

Après les 10 premiers mois de l’année 2022, Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 1 323 permis de construction et de rénovation pour une valeur de 103,1 M$ soit quelque 15 M$ de moins qu’à la même période l’année dernière. Ces travaux permettront notamment l’ajout de 207 unités de logement.

La Ville enregistre des hausses dans presque toutes les catégories dont une augmentation des investissements de 10,9 M$ au niveau industriel et de 3,1 M$ dans le secteur des maisons unifamiliales. On note toutefois une baisse de 31,6 M$ dans la catégorie institutionnelle. Le projet de construction du complexe multisport au coût de 30,4 M$ en 2021 explique cette diminution. Si on excluait ce projet, Saint-Georges enregistrerait une hausse globale de ses investissements de l’ordre de 15,2 M$ en 2022.