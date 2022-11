MRC de La Nouvelle-Beauce: un budget en hausse de 10,8 %

Le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté, hier soir, le budget de fonctionnement 2023 de l'organisme qui s'élève, avant conciliation aux fins fiscales et amortissement, à 10 609 101 $.

Il s'agit d'une hausse de 1 032 246 $ (10,8 %) par rapport à celui de l'an dernier. Les différents éléments qui ont une incidence sur cette variation à la hausse sont :

• Le déménagement dans le nouveau centre administratif régional, qui a été officiellement inauguré la semaine dernière, soit les frais d’exploitation annuelle et le remboursement du règlement d’emprunt lié à l’investissement (275 000 $).

• Une augmentation du coût de contrat pour la vidange des fosses septiques (190 000 $).

• Une augmentation du coût du contrat avec les taxis pour le transport adapté (+18 %) et de l’achalandage après COVID. Une aide financière couvre 55 % de cette augmentation (160 000 $).

• L’implantation du nouveau parcours de transport collectif à partir de l’été 2023 pour la MRC de La Nouvelle-Beauce et celle de Beauce Centre (incluant l’embauche d’une coordonnateur en transport). Une aide financière couvre 65 % de cette augmentation (200 000 $).

• La première année d’entretien et de réparation de la nouvelle Véloroute Dorchester (40 000 $).

• L’embauche d’une deuxième agente au développement territorial afin de réaliser le projet « Signature innovation », une politique de développement culturel ainsi que divers autres projets municipaux. Une aide financière couvre 100 % de la dépense (79 000 $).

• Diverses nouvelles contributions financières dans le milieu et ententes sectorielles de concertation en Chaudière Appalaches (75 000 $).

Par ailleurs, les quotes-parts aux municipalités ont augmenté de 13,8 %. Cela s’explique principalement par :

• l’ajout de deux nouvelles activités, soit la mise en place d’une navette en transport collectif et la première année d’entretien de la nouvelle Véloroute Dorchester;

• l’augmentation de la quote-part de l’administration pour le nouveau centre administratif régional (frais d’exploitation et remboursement de l’emprunt pour le bâtiment);

• l’adhésion d’une nouvelle municipalité au service d’inspection régionale;

• l’augmentation de la masse salariale au Service de l’évaluation foncière en fonction des prévisions du nombre de visites obligatoires pour le respect du délai de visite de 9 ans.

Pertes de revenus de 1,1 M$

Les services rendus ont, quant à eux, diminué de 6 %. Cela s’explique principalement par le fait que la MRC Beauce-Centre a résilié l’entente avec la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la gestion de ses matières résiduelles. Les déchets des municipalités de leur territoire et des entreprises ne seront plus enfouis au Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD) à Frampton à compter du 1er janvier 2023. Cette perte de revenus représente plus de 1,1 M $ pour la MRC de La Nouvelle-Beauce.

« D'un côté, les services rendus facturés à nos municipalités ont dû être augmentés de 11 %, le taux à la tonne de déchets ayant passé de 150 $ à 160 $. De plus, nous avons connu une hausse importante au niveau du contrat pour la vidange des fosses septiques (appel d’offre public), le coût ayant passé de 200 $ à 240 $ la fosse. De l'autre côté, les services rendus à l’externe ont diminué de 32,5%, la principale variation étant la perte des revenus liée à la résiliation de l’entente avec la MRC Beauce-Centre » peut-on lire comme explications dans le document des prévisions budgétaires.

Quant aux affectations de surplus et réserves, elles ont augmenté de 253 %, puisque la MRC a affecté une partie de ses surplus pour compenser la perte de revenus au CRGD pour la première année et ainsi diminuer l’impact sur le taux à la tonne pour 2023.

En ce qui a trait au budget d’investissement 2023, il s’élève à 4 270 577 $.

Cela est principalement attribuable au projet de construction d’un centre de gestion des matières organiques et d’une plateforme de compostage (4 000 000 $) au Centre de récupération et de gestion des déchets à Frampton (budget total de 9 M $). Le projet était prévu pour 2022, mais a été reporté en 2023. Les coûts budgétés en 2023 représentent 70 % du total des honoraires professionnels et 40 % du total des coûts de construction.

Quant au développement local et régional, il demeure une priorité pour la MRC, puisqu’elle redistribue plus de 1,2 M $ en 2023 sur le territoire pour soutenir, notamment, Développement économique Nouvelle-Beauce, Destination Beauce, l’Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce, la Salle de spectacle Méchatigan et le Fonds d’intervention régionale (Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce, des ententes sectorielles de concertation en Chaudière-Appalaches, effort pour la lutte contre la berce du Caucase, la Société du patrimoine des Beaucerons, etc.)

« Notre équipe est maintenant en poste dans le nouveau centre administratif régional et une certaine frénésie se fait sentir pour 2023. Encore une fois, la prochaine année sera remplie de projets stimulants. (...) Je salue au passage notre directeur général et greffier-trésorier, Mario Caron, qui nous quittera en décembre prochain pour une retraite bien méritée, après 17 ans de carrière dans l’organisation et je souhaite la bienvenue à Nancy Labbé qui prendra le relais de ces fonctions » a écrit le préfet, Gaétan Vachon, dans son message budgétaire.