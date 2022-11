Saint-Georges souhaite prolonger la 25e Avenue

La Ville de Saint-Georges procédera à une demande d’autorisation de travaux auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin de procéder à l’ajout d’un ponceau dans le ruisseau d’Ardoise.

Ces travaux ont pour objectif de permettre le prolongement de la 25e Avenue au sud de la 127e

Rue. Ce projet, qui se réalisera sur une période de quelques années, doit débuter par l’aménagement de cette infrastructure.

Les élus ont autorisé la vente d’un terrain dans le parc technologique à Gestion CVI inc. La valeur de la transaction est de 115 110 $.

Le comité de circulation a proposé deux modifications qui ont été autorisées par le conseil. Dans un premier temps, on procédera à l’installation d’un panneau d’arrêt sur la 12e Avenue à l’intersection de la 144e Rue. D’autre part, en raison de la configuration de la rue et l’expansion dans ce secteur, on abaissera la vitesse permise à 40 km/h sur la 165e Rue entre la 10e Avenue et la 15e Avenue.