Relocalisation du Bistro d’Adstock: un bel exemple de collaboration

Le restaurant Le Bistro d’Adstock, situé dans le secteur de Saint-Méthode, se relocalise dans un nouveau bâtiment pour offrir une plus grande superficie et ainsi mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Occupant maintenant le local qui abritait autrefois le bar Le Sergiri, ce déménagement représente un investissement de près de 300 000$. Ce nouvel aménagement a été rendu possible grâce à la MRC des Appalaches, via son programme de Fonds de services de proximité, le Comité de promotion industrielle (CPI) et la Municipalité d’Adstock.

Puisque ce restaurant est le seul service de ce genre dans sa municipalité, le maire d’Adstock, Pascal Binet, se réjouit de l’évolution de ce commerce qui assure un dynamisme dans la communauté. « En tant que Municipalité, nous sommes très sensibles pour soutenir nos services de proximité. C’est dans cet esprit, que nous avons travaillé avec les différents acteurs pour demeurer attractif auprès de notre population et des entreprises de notre milieu. Cette relocalisation vient ainsi compléter la cure de rajeunissement qu’a connu le quadrilatère regroupant, l’épicerie Bonichoix, la Boulangerie St-Méthode et la place publique », a signalé l'élu.

Avec la collaboration de la Municipalité d’Adstock, l’organisme de développement économique, le Comité de promotion industrielle (CPI) a piloté le projet auprès du promoteur. « L’embauche de notre conseiller au développement socio économique, Kaven Mathieu, nous a permis de l’affecter à la réalisation du projet de relocalisation du Bistro d’Adstock. M. Mathieu a consacré beaucoup de son temps en plus de faire profiter son expertise en tant qu’entrepreneur. C’est d’ailleurs ce genre de projets auxquels le CPI veut contribuer. Nous souhaitons aider concrètement les promoteurs intéressés à s’établir dans notre communauté et créer d’autres succès », de mentionner le président du CPI, Serge Nadeau.

Pour le promoteur du Bistro d’Adstock, Kevin Roy et sa conjointe, Marie-Christine Nadeau, cette opportunité d’affaires leur a permis de miser davantage sur l’achat local. D’ailleurs, ce sont des fournisseurs provenant d’Adstock et de la région qui ont été approchés pour effectuer les travaux. « Notre sentiment d’appartenance envers notre milieu fait partie de nos valeurs et nous voulions redonner à la communauté, elle, qui a été présente avec nous depuis que nous avons acquis l’ancienne Cantine Couture en pleine période pandémique », d’exprimer Mme Nadeau.

Comptant une capacité d’accueil de 50 places, le Bistro d’Adstock servira ses premiers clients dans son nouveau restaurant à la mi-décembre. Des travaux seront entamés dès le printemps pour moderniser la terrasse afin d’en faire profiter les clients pendant la période estivale.