Saint-Georges: hausse des comptes de taxes en bas de l’inflation

En séance extraordinaire hier soir, la Ville de Saint-Georges a présenté son budget 2023 dans lequel les comptes de taxes augmentent, en raison de la hausse du rôle d'évaluation, tout en demeurant en deça de l'inflation.

Cette année, les élus ont décidé d’utiliser une très grande partie des surplus anticipés en 2022 pour boucler leur budget et être en mesure de geler le taux de taxe foncière général, considérant la hausse des tarifs et des coûts de fonctionnement (déneigement, entretien des usines d’eau potable et d’épuration, carburant, SQ, hydro, etc.).

De ce fait, le compte de taxes d’une résidence moyenne évaluée à 208 490 $ située à Saint-Georges (est et ouest) augmentera de 5,62 % par année; celle située dans les secteurs Paroisse, Aubert-Gallion et Saint-Jean-de-la-Lande (non desservie et desservie) de 4,30 % par année. Notons que l'inflation est de 6,5 % au Québec et 6,9 % au Canada.

En 2023, la budget d'opération sera de l'ordre de presque 60 M$.

« L’année dernière, on voyait venir ces augmentations de la part de nos fournisseurs, mais jamais avec une telle ampleur. Ça a été un défi de faire ce budget 2023, tout augmentent, mais nous devons respecter les capacités de paiement de nos citoyens », a souligné le maire de Ville de Saint-Georges.

Le premier paiement du compte de taxes devrait arriver au début du mois de février 2023. Ensuite, les échéances seront les suivantes: 9 mai 2023, 11 juillet 2023, 12 septembre 2023.

Mise à niveau de l'usine d'épuration

La Ville reproche au gouvernement de ne pas « récompenser » les municipalités qui prennent soin de leurs infrastructures. Cela notamment par rapport à l'usine d’épuration qui, a presque 40 ans, nécessite une mise à niveau estimé à 20 M$. La moitié sera réalisée l'an prochain et l'autre moitié l'année suivante.

C'est justement l'investissement dans ce projet qui explique l'importante augmentation des investissements prévue en 2023 et 2024.

Plan triennal d’immobilisations (PTI)

Le Plan triennal d'immobilisations (PTI) a lui aussi été présenté lors de la séance extraordinaire d'hier soir. Le PTI 2023-2024-2025 prévoit des investissements de 92 465 915 $, dont 40 798 871 $ en 2023.

Les principaux projets pour 2023 sont :

- Prolongements de promoteurs : 21 272 000 $

- Usine d’épuration : 10 150 000 $

- Réfection réseaux d’aqueduc et d’égout : 4 755 000 $

- Pistes cyclables : 2 845 000 $

- Amélioration du réseau routier (éclairages et trottoirs) : 2 407 000 $

- Véhicules et équipements : 2 065 000 $

- Équipements au centre de ski et aménagement vélo de montagne : 1 025 000 $

- Rénovations de bâtiments : 400 000 $

Précisons que le document synthèse du budget est désormais en ligne sur le site Web de Ville de Saint-Georges. De plus, un dépliant informatif accompagnera le compte de taxes aux contribuables.

Une ville attractive et prospère

Le maire Claude Morin refuse de ralentir le développement de la ville de Saint-Georges. « C'est une ville qui se développe très bien, on ne peut pas arrêter! »

L’année 2023 verra le complexe sportif adjacent à la polyvalente ouvrir ses portes, l’espace Carpe Diem continuera d’offrir des activités pour tous et la nouvelle caserne continuera de répondre aux urgences.

« Oui, il y a un coût à cela, mais ça s’inscrit dans ce que nos citoyens nous demandent en termes de services de proximité, de sécurité publique et d’un milieu de vie attractif et animé pour pouvoir “Vivre notre Ville” », de conclure Claude Morin .