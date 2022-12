Des versements de 10 000$ à Scott et Saint-Elzéar

Deux municipalités beauceronnes ont reçu 10 000 $ chacune de la part de Financement agricole Canada (FAC), provenant du fonds AgriEsprit.

Ainsi, la municipalité de Saint-Elzéar pourra procéder à l'installation de bacs à jardinage communautaire dans ces parcs municipaux. Qui plus est, la municipalité de Scott va installer des lampadaires à énergie solaire pour les sentiers multifonctionnels de son territoire.

Au total, FAC soutient 85 groupes communautaires de partout au Canada afin d’appuyer la réalisation de projets d’immobilisations en milieu rural.

« À FAC, nous saluons tous les groupes sans but lucratif au Canada qui investissent du temps et de l'énergie pour soutenir leurs concitoyens », a déclaré Manon Duguay, vice-présidente, opérations du Québec et de l’Est de l’Ontario. « Par l'intermédiaire du fonds AgriEsprit, FAC appuie des causes qui contribuent au sentiment d'appartenance à la communauté et aident à améliorer la qualité de vie des résidents des régions rurales. C'est l'un des moyens par lesquels FAC redonne aux collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés. »

Cette année, le fonds AgriEsprit de FAC a octroyé entre 5 000 $ et 25 000 $ à diverses initiatives visant à améliorer la qualité de vie des résidents dans des collectivités autochtones ou des municipalités de moins de 150 000 habitants.

La prochaine période de présentation des demandes commencera le 1er avril 2023.