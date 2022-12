Lac-Etchemin: hausse moyenne de 2,6% de la taxe résidentielle

Les propriétaires d'immeubles résidentiels à Lac-Etchemin verront une hausse moyenne de 2,6% de leur compte de taxes pour la nouvelle année qui s'en vient.

C'est mardi soir que le conseil de la Municipalité de Lac-Etchemin a procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour 2023 et de son programme triennal d’immobilisations.

Concernant la taxe d’affaires, le taux a été revu à la hausse et fixé à 3,92 $/100 d’évaluation locative, compte tenu que des mesures de réduction du tarif avaient été consenties en 2021 et en 2022 dans le contexte de la pandémie.

Le budget total de la municipalité s’élève à 7 187 984 $ soit une hausse de 6,8 % comparativement à 2022.

Au regard du programme triennal d'immobilisations, l'administration lacetcheminoise prévoit des investissements de l'ordre de 4 471 179 $ pour la première année du plan. Parmi ceux-ci, on compte l'agrandissement du parc industriel (878 000 $), la réfection du 14e Rang sur +/- 3 km (568 000 $), l'achat d’un dégrilleur pour les étangs du secteur de l’ex-ville (500 000 $), le remplacement du camion de collecte de matières résiduelles (447 000 $) et l'achat d'un camion 10 roues avec équipements de déneigement et benne (330 000 $).

« Dans le contexte d’inflation actuel, les membres du conseil avaient comme principale préoccupation de limiter l'augmentation du compte de taxes des contribuables tout en maintenant un certain niveau d’entretien et d'investissement plus particulièrement dans les secteurs du transport et de l'hygiène du milieu, a indiqué le maire, Camil Turmel. Ce budget nous permet de continuer à développer notre municipalité tout en tenant compte de la capacité de payer de l'ensemble des propriétaires. »