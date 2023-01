Gestion des déchets : 136 000 $ pour la MRC Beauce-Centre

La MRC de Beauce-Centre a reçu un montant de 136 198 $ de la part du gouvernement du Québec afin de soutenir le projet d’acquisition d’équipements de collecte des matières organiques résidentielles.

Ce soutien financier permettra la distribution de 4 086 bacs de collecte de matières organiques dans quatre des dix municipalités de la MRC de Beauce-Centre, soit Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Victor et Saint-Odilon-de-Cranbourne. C’est 4 722 résidences, représentant une population de 15 035 habitants, qui en profiteront.

« Je salue les efforts déployés par la MRC de Beauce-Centre pour sa participation au virage vert dans lequel le Québec est résolument investi. Grâce à cette initiative, mes concitoyens de Beauceville, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Victor et Saint-Odilon-de-Cranbourne pourront intégrer dans leur quotidien une gestion innovante des matières organiques qu’ils produisent. Je suis convaincu du succès de l’utilisation de ces nouveaux bacs au sein de notre communauté et j’encourage l’ensemble des municipalités de la région à emboîter le pas. » Luc Provençal, député de Beauce-Nord

La collecte sera mise en place en avril 2023 et les matières organiques seront acheminées au Centre régional de traitement de la matière organique (CRTMO) de Thetford Mines. On estime à 692 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui sera collectée annuellement.

« La volonté du gouvernement est que chaque organisme municipal se dote d’un système de gestion des matières organiques d’ici 2025, et ce, par une majoration progressive des redevances pour l’enfouissement; c’est nécessaire pour mieux protéger notre environnement. Notre conseil des maires est ainsi allé de l’avant avec la collecte des matières organiques qui est non seulement bénéfique pour la planète, mais qui, à terme, nous permettra aussi d’économiser. Ce programme vient ainsi soutenir directement l’implantation du troisième bac. Nous apprécions cette collaboration du gouvernement pour notre région! » Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor et préfet de la MRC de Beauce-Centre

Cette somme est accordée en vertu du deuxième volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle à la fois de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de la Stratégie de valorisation de la matière organique. La réalisation de ce projet s’inscrit dans l’une des mesures du Plan pour une économie verte 2030, soit celle consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.