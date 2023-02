C'est aujourd'hui que Simon Leclerc entre en fonction à son nouveau poste de directeur général à la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. « Je suis très heureux de me joindre et de contribuer au développement de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Je perçois comment la Ville a évolué et a su se démarquer au fil du temps. J’aimerais saisir les ...