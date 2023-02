Conseil municipal de Beauceville : plusieurs sujets abordés

Lors du conseil municipal de Beauceville du 6 février plusieurs sujets ont été abordés dont des changements au devis de la piste cyclable et l’achat de nouveaux véhicules pour la ville.

De nouvelles dépenses sont à prévoir pour l’aménagement d’infrastructures municipales. On parle de 346 355 $ de plus pour un emprunt total de 1 225 000 $. De plus, un emprunt de 233 000 $ sera fait pour l’acquisition d’un terrain, d’un droit propriété superficiaire et d’une servitude pour l’aménagement d’infrastructures municipales.

Ces aménagements doivent être faits en haut de la route Fraser dans un nouveau développement.

Pont de la rivière Plante

Le ministère des Transports du Québec fera des travaux de remplacement du pont se trouvant au-dessus de la rivière Plante sur la route du Président-Kennedy. Pour ce faire, ils ont dû demander à la ville des permissions, car il se trouve dans une zone agricole et qu’il s’agit d’un endroit protégé.

Piste cyclable

Un arbre malade a dû être abattu afin de pouvoir poursuivre les travaux de la descente de la piste cyclable en place urbain. Au départ, la ville pensait pouvoir le conserver, mais en l’inspectant son état était déjà trop avancé pour le sauver. Ainsi, l’entreprise responsable des travaux, Pavage de Beauce limité a revu le devis pour un montant de 2 432,56 $. L’argent proviendra du fonds de réserve du projet.

La ville mentionne qu’elle a bien l’intention de planter de nouveaux arbres dans le secteur.

Actuellement, Beauceville déneige la partie de la piste cyclable entre le nouvel aréna et la 125e Rue dans le but que les gens puissent y marcher et cela semble bien fonctionner.

Acquisition de deux nouveaux véhicules

Considérant que le véhicule utilisé par le service de l’urbanisme est désuet, le conseil municipal a appuyé la demande d’achat d’un Subaru Forester 2023 neuf au montant de 33 347, 95 $ plus les taxes applicables payer avec le fonds de roulement de la ville.

Considérant que les travaux publics ont besoin d’un nouveau véhicule, la ville fait l’acquisition d’un Chevrolet Colorado 2022 neuf au montant de 47 833, 33 $ plus les taxes.

Stationnement pour la Chapelle Fraser

En raison de l’ouverture prochaine du nouveau projet de la Chapelle Fraser, située au 950 route Fraser, la ville a décidé de permettre que la route Fraser et le chemin de la Chapelle puissent servir à stationner les véhicules présents lors des évènements qui pourront y être organisés, et cela pour une période d’une année. On assure qu’il y aura des évaluations périodiques pour s’assurer que le voisinage ne soit pas pénalisé.

Offre d’accompagnement de Vivre en ville

L’organisme Vivre en ville a proposé à Beauceville de les accompagner afin de restructurer la ville par apport aux inondations de 2019 pour un faible coût, soit de 16 000 $. On souligne qu’une énorme partie est subventionnée et que plusieurs autres villes ont fait affaire avec l’organisme avec succès.

Service incendie

La ville de Beauceville a adopté son schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour faire suite à celui de la MRC Beauce-Centre.

Cadets policiers

Il est prévu pour cet été que la municipalité se partage deux cadets policiers avec la ville de Saint-Joseph. Cela au coût de 5 000 $.

Leur mandat consiste à sensibiliser des jeunes aux conséquences de l’usage du cannabis et d’assurer une présence et une surveillance à pieds ou à vélo sur la piste cyclable. Le mandat inclus aussi d’informer les citoyens sur le règlement concernant la gestion de l’eau sur l’aqueduc municipal et de donner des conférences aux aînées sur la sécurité. Des activités de sensibilisation auprès des jeunes du camp de jours dans les parcs publics sur la piste cyclable auprès des organismes de la ville feront également partie de leurs tâches.

Fermeture de la 110e Rue

Un citoyen veut organiser une période de glisse pour les enfants le 19 février entre 13 h et 16 h sur la 110e Rue . La ville a accepté de fournir la signalisation pour la fermeture de la rue.