Conseil de ville de Saint-Georges : acquisitions et ventes

Le conseil de ville de Saint-Georges du 27 février a été plutôt tranquille et il a été surtout question d’acquisitions, de ventes et d’embauche d’employés.

Les travaux publics avaient besoin d’une nouvelle camionnette après avoir vendu une datant de 2006 à la ville Mont-Saint-Hilaire. La ville a fait des appels de soumissions sous invitation à six entreprises et deux y ont répondu. Saint-Georges Chevrolet Buick GMC Cadillac offrait de vendre un Chevrolet Silverado 2023 pour le montant de 54 962,65 $, tandis que Saint-Georges Ford inc. vendait son véhicule à 62 851,09 $. Ainsi, c’est la plus basse soumission qui a été choisie et elle est financée à même le surplus accumulé par la ville.

Vente d’un terrain dans le parc technologique

L’entreprise LDL Services Mécaniques inc. a fait la demande d’acquérir un terrain situé sur la 179e Rue dans le parc technologique au montant de 71 946,40 $ plus les taxes applicables. Le conseil de ville a accepté cette proposition.

Aide financière pour Taxi-Bus

Ayant une entente avec la corporation Taxi-Bus de donner un budget pour le fonctionnement, la ville versera une somme de 493 088 $ pour l’année 2023.

Programme de verdissement

Le conseiller Olivier Duval tenait à rappeler aux industries, commerces, institutions et organisations qu’ils peuvent se prévaloir du programme de verdissement. Il consiste à payer jusqu’à 50 % jusqu’à un maximum de 2 500 $ afin d’aménager des plantes-bandes qui sont durables, donc principalement des vivaces. Il est possible également de planter des arbres nourriciers.