Des jeux d'eau seront installés à Saint-Zacharie

Un projet de jeux d’eau estimé à 150 000$ a été accepté hier soir, lors du conseil municipal de Saint-Zacharie.

Il s’agit d’un projet qui avait été élaboré sous l’ancien conseil municipal il y a trois ans. C’est ce qu’a expliqué Sandra Deschenes, conseillère municipale de Saint-Zacharie, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Il semblerait que le dossier ne faisait pas partie des priorités du nouveau conseil, tandis que les citoyens étaient attachés à ce projet. « Il y avait beaucoup de réticence (du conseil). Cependant, j’ai présenté le projet hier aux citoyens, les gens ont posé leurs questions et ils ont aimé le projet. On veut avoir des familles et c’est pour cela que c’est important. »

Notons qu’habituellement il y a une dizaine de citoyens qui assistent au conseil, hier ils étaient une cinquantaine pour la consultation publique en vue de la résolution. La preuve qu’ils se sentaient concernés et impliqués.

« J'étais plus ou moins pour, car je trouvais que c'était beaucoup d'argent pour le peu de personnes qui l'utiliseraient. L'argent se fait rare ces temps-ci, on augmente les taxes déjà. C'est pas parce que le projet est pas bon, c'est par rapport à l'implication monétaire de la municipalité qu'il faut faire attention », a mentionné le maire de Saint-Zacharie, Camil Cloutier, en appel avec EnBeauce.com.

« Je suis contente parce que les gens voulaient l’avoir et on l’aura, sans que ça coûte plus aux gens et sans endetter la municipalité. C’était le but aussi! Là on a eu une subvention du gouvernement du Québec, remise par Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, permettant de financer 60% du projet, soit environ 70 000$. Une campagne de financement va aussi être mise en place. Ça devrait coûter seulement une trentaine de milles à la municipalité », a précisé la conseillère.

Le maire a aussi souligné que, même si la municipalité reçoit des subventions pour construire cette nouvelle infrastructure, il faudra ensuite l'entretenir.

Un emplacement avec plusieurs stations d’eau, comme on peut en voir à Saint-Georges ou dans d’autres municipalités, devrait donc voir le jour près du nouvel aréna et de l'aire de jeux.

« Les gens étaient vraiment contents parce qu'il n'y a rien pour les petits. Il y a beaucoup de familles qui viennent pour s'installer en campagne et ça fait des activités pour eux. C’est aussi multigénérationnel », a conclu Sandra Deschênes.