Un premier rapport annuel pour la MRC des Etchemins

La MRC des Etchemins a déposé le 9 mars son premier Rapport annuel, détaillant les activités de l’organisation en 2022.

« C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2022 de la MRC des Etchemins. À la lecture de ce document, vous pourrez prendre connaissance des services dispensés par notre organisation et des réalisations accomplies en 2022. Ces dernières permettent à la région de se démarquer, d’augmenter son attractivité et témoignent de la croissance qui caractérise notre territoire dans plusieurs domaines », a mentionné le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Lac-Etchemin, monsieur Camil Turmel.

Un portrait complet de l’organisation

« Ce document sera perpétué chaque année afin de garder trace des actions de notre organisation et du développement de notre territoire. Ce sera un bel outil de promotion permettant à nos municipalités, nos citoyens et nos partenaires de mieux connaître nos services, nos élus, et notre équipe d’employés », a déclaré Judith Leblond, directrice générale de l’organisation.

« D’ailleurs, le rapport est présenté de façon très conviviale, imagée et permettra certainement de répondre à la question : Qu’est-ce qu’une MRC? », ajoute-t-elle.

Pour consulter le rapport annuel 2022 de la MRC des Etchemins, vous pouvez aller au : https://www.mrcetchemins.qc.ca/la-mrc/les-services/administration/

Autres annonces post-conseil



Vente pour taxes

La MRC des Etchemins annonce que la vente pour le non-paiement des impôts fonciers aura lieu le jeudi 11 mai 2023 à 10h, au Centre des Arts et de la Culture de Lac-Etchemin situé au 1470, route 277.

Politique de soutien aux projets structurants (PSPS)