Quelques questionnements au conseil municipal de Beauceville

En plus, de l’adoption d’une motion visant à faire une demande pour que la Maison d’Élyse soit reconnue bâtiment patrimonial, le conseil municipal de Beauceville du 6 mars a discuté de nombreux dossiers.

En ce qui concerne les dépenses, la municipalité fera un emprunt et une dépense de 460 000 $ pour l’achat d’un chargeur sur route. Des travaux de réfection des ponceaux dans le rang Sainte-Catherine et la 90e Rue sont prévus pour une question de sécurité. Il s’agit d’un emprunt et une dépense de 369 720,62 $.

Dépôt d’appel d’offres

Il a été demandé à ce que le projet de réfection d’infrastructures municipales de la 17e Avenue et la 21e Avenue soit déposé sur le Système électronique d’appel d’offres.

Modification du fonds de roulement 2022

Une motion a été déposée afin de procéder à la modification du fonds de roulement après révision. En effet, la municipalité doit abandonner le projet de l’achat d’un drone pour la somme de 4 000 $, la réfection de la berge de l’Île Ronde pour un montant de 75 000 $ et le transfert de fonds du projet d’agrandissement d’entrepôt au garage pour l’achat de véhicule qui représente 25 000 $.

Nomination sur les comités 2023

Le conseil municipal a revu les représentants des comités pour l’année 2023.

Comité des pompiers : Le maire François Veilleux et le conseiller Vincent Roy.

Comité des loisirs : Le maire François Veilleux et le conseiller Vincent Roy.

Comité des ressources humaines : Les conseillers Jérôme Pomerleau et Nicole Jacques

Comité des travaux publics : Les conseillers Jérôme Pomerleau, Patrick Mathieu et Kevin Pomerleau

Comité des Finances : Les conseillers Nicole Jacques et Kevin Pomerleau

Comité consultatif d’urbanisme : Les conseillers Patrick Mathieu et Vincent Roy

Demande pour un HLM

La conseillère Nicole Jacques tient à rappeler que les personnes qui ont fait une demande pour obtenir une place en HLM doivent la refaire ce printemps auprès de l’Office municipal d’habitation pour réactiver leur dossier. Il faut fournir le nouveau rapport d’impôt. De plus, il reste des places dans trois municipalités : Saint-Victor, Tring-Jonction et Saint-Benjamin. Pour le moment, Beauceville n’a aucune place, mais deux appartements sont en rénovation et seront disponibles par la suite.

Vente de graviers provenant de la rivière

Le conseiller Pomerleau a demandé certaines informations concernant la sortie de graviers de la rivière Chaudière entre le 7 et 27 décembre. Il semblerait que la ville aurait vendu à deux entreprises en processus de construction dans le parc industriel 17 300 tonnes de graviers.

M.Pomerleau a demandé s’il y avait des ententes avec les promoteurs de ces deux entreprises et il n’aurait pas été possible de les trouver. Ainsi, lors du conseil, il a demandé au maire s’il était au fait de cette histoire.

Selon le maire, il se rappelle que des ententes ont été discutées avec le directeur des travaux publics et que Serge Vallée était également au courant. Toutefois, ni l’un ni l’autre n’étaient en mesure de dire précisément quelles étaient ces ententes, mais ils ont l’intention de vérifier.

Préservation du centre-ville

Le conseiller Vincent Roy a mentionné qu’une autre démolition de bâtiment du centre-ville avait eu lieu. Il s’agit du salon Chic Shack. Ils ont déménagé dans le bâtiment où se trouvait le Subway tout près du IGA.

Il tient à rassurer la population que la municipalité fait tout pour conserver son centre-ville et s’assurer qu’il ne va pas disparaître en collaborant avec Vivre en Ville.