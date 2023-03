La Maison d'Élyse pourrait être reconnue comme bâtiment patrimonial

La Maison d’Élyse pourrait être éventuellement reconnue comme immeuble patrimonial dans les prochains mois grâce à une motion qui a été adoptée lors du conseil municipal de Beauceville du 6 mars.

Un projet de règlement a également été déposé ce qui est un bon début pour la réalisation du Quartier de la débâcle qui est un projet récréotouristique , dont la maison serait au cœur du projet, ainsi que les terrains avoisinants.

On y exploitera le thème de la rivière Chaudière et de ses débordements ainsi que de son influence sur le développement de la Beauce et des Beaucerons.

Un organisme pour la sauvegarde d’un quartier

Ceci est l’initiative d’un groupe de citoyens qui en novembre 2020 a créé l’organisme sans but lucratif, La Corporation du quartier de la débâcle de Beauceville. Il vise à sauver de la démolition d’un édifice patrimonial situé en zone inondable. De plus, le but est de contribuer à la santé économique de la ville et à la relance d’un quartier dévasté par les inondations de 2019.

Celui-ci est présidé par Marie Champagne et Luc Fournier en est le chargé de projet.

Condition de l’Environnement

L’utilisation de la citation comme immeuble patrimonial était la première condition pour que le ministère de l’Environnement accepte des travaux d’immunisation sur le bâtiment.

Ils sont nécessaires pour contrer protéger l’édifice contre les débordements futurs de la rivière.

L’organisme n’est pas très inquiet concernant des dégâts potentiels au rez-de-chaussée, car il est à plusieurs pieds au-dessus du sol et qu’il a été atteint qu’une fois par les inondations, soit en 1957. Depuis la construction du barrage Sartigan, en 1967, l’eau n’a jamais atteint le plancher du rez-de-chaussée.

La municipalité sera en mesure de citer l’immeuble au début du mois de mai, au terme de la consultation publique de 60 jours prévue par la loi. L’autorisation ministérielle devrait suivre peu après et La Corporation du quartier de la débâcle procèdera alors à l’acquisition de l’immeuble, selon des termes qui sont déjà convenus avec le propriétaire.

Maison Félix-Georges Fortier

Situé au 218 de l’Avenue Lambert, dans le secteur Ouest, l’immeuble en question a abrité durant plusieurs années le gîte touristique La maison d’Élyse. C’est cependant sous le nom de Maison Félix-Georges Fortier qu’il sera éventuellement cité comme immeuble patrimonial. Me Félix-Georges Fortier, qui a fait construire cette maison au début du siècle dernier, était notaire. II a été l’un de ceux qui ont milité pour la création de la ville de Beauceville, dont il a été le maire de 1908 à 1910 et de 1915 à 1919.

En plus de ces éléments historiques, la valeur patrimoniale du bâtiment vient notamment du fait qu’il constitue un bel exemple de l’architecture de style édouardien. Avec son bureau de notaire et ses espaces réservés aux domestiques, il représente bien les maisons bourgeoises de l’époque.