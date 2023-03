Saint-Victor acquiert le presbytère local

Après des démarches menées sur plusieurs mois, le presbytère est maintenant une propriété municipale.

Considérant que la Fabrique privilégie de retourner les édifices religieux dits excédentaires à la communauté où ils se trouvent, il fut vendu à la Municipalité pour 1$. Cela a demandé de passer des résolutions tant par la Municipalité, la Fabrique ainsi que le diocèse.

« Comme dans tout projet mené par notre administration, on veut que ce soit financièrement viable, soit qu’une fois sa restauration effectuée, on veut pouvoir en tirer des revenus de location qui serviront à couvrir les frais d’exploitation. Des entreprises ont déjà démontré leur intérêt à y réserver un bureau ou un espace d’affaires. En plus de recommandations formulées par un comité de sauvegarde, on a aussi regardé ce que d’autres municipalités ont fait de leur presbytère - café, espaces de coworking, événements culturels et bien d’autres. On va s’efforcer de mettre en valeur autant que possible ce joyau de notre patrimoine », a spécifié le maire Jonathan V. Bolduc.

Des plans de mise à niveau ont été produits. Ceux-ci impliqueront notamment des rénovations de la toiture, en électricité et en plomberie. Notons qu'une demande de subvention a été lancée pour se faire. Le but est de préserver cet édifice historique, dont même les briques brunes furent fabriquées à Saint-Victor.