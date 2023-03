Les chevreuils dérangent à Saint-Georges

Robert Thibaudeau, un citoyen de Saint-Georges, cherche de nouveau à interpeller le gouvernement pour résoudre le problème de chevreuils qui envahissent son terrain.

Résident de la 138e rue, il se bat depuis plusieurs années pour faire entendre son problème.

« Quand on est revenu de voyage, on avait jamais vue ça! Tous les ans on clôturait partout, mais cette année ils ont fait une rasia au complet. Ils ont tous mangé. Il y a quelques années, ils ont mangé 200 pieds de cèdre et là ils continuent d'un autre coté. Les fleurs c'est pareil. C'est sans compter les excréments sur le terrain », s'est-il révolté cet après-midi, alors qu'il avait convoqué les médias directement chez lui.

Avec le soutien de la ville de Saint-Georges, il avait fait venir le gouvernement 2016. Robert avait alors recueillie 125 signatures sur une pétition réalisée de la 127e à 175e rue. Une étude au coût de 60 000$ avait ensuite été effectuée et le ministère de la Faune avait alors recommandé de ne pas nourrir les chevreuils. Cependant, le mal étant déjà fait, les cervidés connaissent bien les bonnes adresses.

« Ça dure depuis longtemps et ils sont revenus. Il y en a de plus en plus, ils se promènent partout! J'en peux plus, c'est 12 mois par année », se décourage le citoyen qui a perdu plusieurs milliers de dollars à force d'installation de clôture et de réparation.

Quant au maire de la ville, Claude Morin, il estime que la recommandation du ministère est nettement insuffisante et qu'il faut agir rapidement. « On veut que le Député embarque là-dedans et montre ça au ministre de la Faune. Nous on a pas le pouvoir d'ouvrir la chasse et de les abattre comme ça. On est coincé », a-t-il indiqué aux médias. « La seule chose qu'on peut faire c'est crié vers le haut et c'est ce qu'on fait. »