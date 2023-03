Saint-Joseph-de-Beauce lance une consultation citoyenne

Dans l’objectif de mettre à jour sa Politique famille-aînés, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a annoncé inviter les familles et aînés joselois ainsi que les adolescents de l’école secondaire ou résidant, à compléter un sondage.

Le comité Politique famille-aînés a pour mission de favoriser le bien-être des familles et des aînés dans la communauté. Afin de continuer sa démarche, la Ville a souhaité lancer cette consultation pour connaître les avis des habitants sur plusieurs thèmes.

Les habitants auront jusqu’au 10 avril prochain pour compléter leur sondage dans la confidentialité. Les participants adultes pourraient avoir la chance de gagner l’un des cinq prix de participation de 100 $ en achats joselois. Les adolescents auront eux la chance de remporter l’un des trois prix de 100 $.

La Ville compte sur une participation élevée afin d’obtenir un portait précis et plus représentatif des besoins des résidents et des adolescents du territoire. Les résultats serviront à alimenter les réflexions du comité Politique famille-aînés, composé d’élus, de citoyens de professionnels du milieu communautaire et de la santé, ainsi que d’employés municipaux.

Les deux sondages sont à retrouver sur le site internet de la Ville.