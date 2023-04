Notre-Dame-des-Pins met en place des forages exploratoires

Le problème de pression d’eau était le sujet principal du conseil de ville de Notre-Dame-des-Pins qui s’est réuni ce lundi 3 avril à 20 h.

Plusieurs habitants de la Ville avaient fait le déplacement au conseil de ville de ce lundi soir. Pour beaucoup, il s’agissait d’avoir des réponses quant aux problèmes liés à la pression de l’eau. « Cela fait trois ans et demi qu’il n’y a jamais eu de pression, et comme on s’habitue à tout, je m’y suis habituée. Mais ce qui est arrivé la semaine dernière, à se retrouver sans eau et zéro pression durant neuf jours, ce n’est plus possible », a interpellé une résidente de la 37e Rue, zone la plus touchée par le manque de pression.

Le conseil de ville, conscient de la situation, a d’ailleurs inscrit ces questions à l’ordre du jour afin de trouver des solutions. « Ne pensez pas que j’étais à l’aise de savoir que certaines personnes n’avaient pas d’eau, quand moi, j’en avais. Durant ces neuf jours, nous avons passé toutes les nuits à faire des recherches pour trouver des fuites. D’un point de vue pratique, on ne pouvait pas travailler plus que ce qu’on a fait. On a d’ailleurs détecté les fuites, mais malheureusement trop tard. On est dans une situation que l’on peut qualifier de chaotique et nous sommes déjà en train d’entreprendre des démarches pour éviter que cela se reproduise », a souligné, Alain Veilleux, maire de Notre-Dame-des-Pins.

Dans un autre conseil de ville au même moment, les conseillers de Beauceville ont eu une pensée pour leurs voisins. « Je voulais apporter un soutien moral aux résidents et au conseil de ville de Notre-Dame-des-Pins. Je voulais souligner les efforts de toute la ville et la patience des citoyens. Ne lâchez pas, il faut faire preuve de solidarité », a commenté le conseiller municipal du district 4 de Beauceville, Kevin Pomerleau.

Des forages exploratoires innovants

Afin de répondre aux interrogations des habitants, le conseil de ville a annoncé la mise en place de forages exploratoires dans le gravier afin d’augmenter les chances de trouver de grandes quantités d’eau. « On a consulté des spécialistes qui sont arrivés avec une nouvelle vision en exploration et en recherche d’eau. Plutôt que de viser des endroits plus conventionnels comme on fait depuis des années, et qui vont perdre en performance avec le temps, on s’est fait recommander de réaliser un forage dans le gravier. Dans ces sols, l’approvisionnement en eau est souvent beaucoup plus volumineux et perdure plus avec le temps », a complété le maire. La Municipalité a ajouté qu’il faudra entre 1 et 3 forages sur des zones déjà repérées. Si l’eau est trouvée dès le premier forage et que la quantité est suffisante, alors les recherches s’arrêteront.

Acceptation des comptes 2022

Le conseil de ville a également fait intervenir une comptable lors de cette séance, afin d’adopter l’État financier 2022, le rapport du vérificateur externe sur l’année financière 2022 ainsi que les comptes.

Les conseillers ont également expliqué le refus de la mise en place d’une application mobile nommée Anekdote. En effet, le conseil de ville a expliqué que c’était une dépense de 5 800 $, trop importante pour garder un budget raisonnable.

Un projet de station de location de vélo sur le pont couvert a aussi été annoncé lors de ce conseil. Ce programme doit être l’expérience active de la Ville. La Municipalité souhaite réaliser ce projet seulement si la demande de subvention pour un emploi étudiant est acceptée. Le but est de ne pas engager la Ville à payer un salaire.