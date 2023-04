Un investissement de plus de 275 000 $ pour la MRC des Etchemins

Le conseils des maires de la MRC des Etchemins, du mercredi 12 avril, a annoncé l’octroi de plusieurs sommes: 120 207 $ dans le cadre du Plan de relance, 11 125 $ de la Politique de soutien aux entreprises des Etchemins, 130 524,27 $ de la Politique de soutien aux projets structurants et 14 200 $ du Fonds culturel.

Lors de ce conseil des maires, plusieurs dossiers ont été accepté afin d’investir dans le milieu. Il a également adopté sa première politique de reconnaissance des employées. « Nous souhaitions nous doter d’une politique visant à souligner le travail et l’engagement des employés et des cadres de notre organisation. Il s’agit d’une marque de reconnaissance pour les années de services rendus de ces gens qui contribuent au développement de la MRC des Etchemins, en plus d’être une volonté de rétention de notre main d’œuvre », a ajouté Judith Leblond, directrice générale de l'organisation.

Voici les projets sélectionnés dans chaque catégorie:

Plan de relance:

Corporation Éco-parc des Etchemins : Construction d'un bâtiment et acquisition d'équipement nautique : 38 200 $

Atelier Pruneau : Automatisation du tour numérique : 5 727 $

Auberge des Etchemins : Installation d'une section spa avec terrasse : 16 280 $

Spécialiste du bardeau de cèdre : Fabrication et installation d'une cellule robotique prototype servant à l'automatisation de l'emballage : 60 000 $

À noter que 242 524 $ sont encore disponibles dans l'enveloppe Plan de relance.



Politique de Soutien aux Entreprises des Etchemins (PSEE):

Services Acéricoles AB inc. : Aménager un espace boutique/entrepôt pour la distribution de produits acéricoles : 11 125 $

Politique de soutien aux projets structurants (PSPS):

Lutte contre le myriophylle à épis au Lac Joli : Municipalité de Sainte-Aurélie : 10 000 $

: Municipalité de Sainte-Aurélie : 10 000 $ Infrastructures de loisirs : Municipalité de Sainte-Aurélie : 26 000 $

: Municipalité de Sainte-Aurélie : 26 000 $ Achat d’un système de gestion d’accès et d’une barrière : Municipalité de Lac-Etchemin : 28 088 $

: Municipalité de Lac-Etchemin : 28 088 $ Projet de forêt communautaire sur les terres publiques : Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis : 20 936 $

: Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis : 20 936 $ Voie d’accès au Stade Domtec : Municipalité de Saint-Prosper : 45 500,27 $

Entente de développement culturel (Fonds culturel):