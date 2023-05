Lac Etchemin: un surplus de plus de 190 000 $ pour l'année 2022

Lors de sa séance ordinaire mensuelle du mardi 2 mai, le Municipalité de Lac-Etchemin a déposé officiellement les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. Un surplus de 191 400 $ a ainsi pu être mis en avant.

En plus de cet excédent d'exercice, les excédents accumulés de fonctionnement, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2022 sont de 1 700 288 $ réparti comme suit: 818 104 $ en excédent libre, 342 316 $ en excédents de fonctionnements affectés et 539 898 $ en réserves financières et fonds réservés.

« Je tiens à souligner l'excellent travail de contrôle et de suivi effectué par les directeurs des services municipaux et tout particulièrement celui de la directrice des services administratifs et financiers, Carole Provençal ainsi que le personnel affecté aux secteurs de la taxation et des finances », a déclaré Patrick Lachance, directeur général du Conseil municipal.

Ce bon résultat financier permettra à la Municipalité de Lac-Etchemin de disposer de réserves financières substantielles pour la collectivité, sans hypothéquer sa indûment sa capacité financière et l'endettement de ses citoyens.