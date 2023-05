Saint-Georges: 9,4 M$ pour les permis de construction autorisés en avril

La Ville de Saint-Georges a autorisé 175 permis de construction et de rénovation au cours du mois d’avril pour une valeur totale de 9 471 050 $.

Parmi les plus importants projets autorisés le mois dernier, le commerce CHAP Alliance inc. procédera à l’agrandissement de son bâtiment situé sur la 22e Avenue. L’ajout de 18 000 pieds carrés de surface nécessitera un investissement de 3 M$. D’autre part, l’entreprise Guillevin procédera à la construction d’un bâtiment de 11 000 pieds carrés au 1005, 98e Rue. Un projet estimé à 1,5 M$.

Ainsi, après les quatre premiers mois de l’année 2023, la ville a autorisé des travaux pour une valeur de 32 M$, soit une diminution de 13,7 M$ comparativement à la période correspondante l’année dernière. On constate que les plus importantes baisses sont dans le secteur industriel et résidentiel. En contrepartie, le domaine commercial enregistre une hausse de 8,8 M$ comparativement à l’an dernier.

Précisons que les permis autorisés jusqu’ici en 2023 permettront l’ajout de 55 unités de logement.