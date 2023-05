Pont couvert Perrault: la Municipalité annonce des travaux jusqu'au 9 juin

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins a souhaité faire le point avec ses citoyens concernant les travaux du Pont couvert Perrault. Ce dernier a pour date d'ouverture estivale officielle le 15 juin prochain, et des travaux de finition sont toujours en cours.

« Certains travaux de finition sur le pont, ainsi qu’aux approches, sont réalisés ce printemps et peuvent incommoder les utilisateurs. Ceux-ci se termineront le 9 juin, » a expliqué la Municipalité par le biais d'un communiqué de presse.

En effet, même si le pont est de nouveau ouvert depuis cet hiver, les derniers travaux réalisés peuvent affecter l'utilisation des marcheurs ou des cyclistes. Cependant, la Municipalité rappelle également que « les planches de la surface de roulement, installées de façon longiligne et initialement conçues pour le passage de chevaux et des charrettes, sont malheureusement peu conviviales pour les cyclistes ».

De plus, pour renforcer la sécurité des utilisateurs, des panneaux de signalisation sur lesquels on peut lire « Obligation de descendre de bicyclette » ont été réinstallés. Pour préserver le pont, un tapis de protection a été ajouté du côté nord afin de protéger les planches de la surface de roulement lors du passage des motoneiges.

Une préservation du patrimoine architectural importante

Les travaux ont été réalisés dans le but de préserver l'édifice et son patrimoine architectural, sans le dénaturer. « Les ouvrages réalisés comprenaient la réparation de béton suite à des fissures et l’affouillement autour des piles. À l’intérieur, ce sont des sections de cordes inférieures, des diagonales, des montants, des entretoises, des longerons, des planches de la surface de roulement, des traverses, du lambris, des larmiers et tirants obliques et verticaux du tablier qui ont été restaurés. Les visiteurs qui arpenteront le pont réaliseront rapidement que sa valeur architecturale et patrimoniale a été préservée », a complété le communiqué.

La firme d'ingénierie CIMA +, a ajouté que « les travaux réalisés ont permis de remplacer certaines pièces structurales endommagées dans le but de redonner au pont une capacité portante compatible avec l’usage auquel l’ouvrage est destiné, soit le passage des piétons, quadistes, cyclistes et motoneiges. Selon le suivi fait par l’équipe de surveillance durant l’exécution des travaux de l’entrepreneur, la capacité de l’ouvrage a été rétablie ».

Pour rappel, le montant total de ces travaux s'élèvent à 4,4 M $, dont 3,2 M $ pour le contrat de Cité Construction.