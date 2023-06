Beauceville: la 25e rue perd son nom

Si vous cherchez à vue d'oeil la 25e rue, dans le district 6 de la Ville de Beauceville, vous risquez de tourner en rond pendant un certain temps avant de la repérer puisque l'affiche d'identification a été retirée dernièrement par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Ce faisant, l'artère, qui est perpendiculaire avec la Route du Président-Kennedy (173), perd sa désignation de voie publique pour devenir un chemin privé qui mène au développement résidentiel Jean-Guy Rancourt.

L'un des résidents de la phase 1 du projet, Donald Parent, est venu s'en plaindre à la séance du conseil de la Ville de Beauceville, tenue le 5 juin, inquiet notamment que les services d'urgence ne soient pas en mesure de repérer le secteur en cas d'incident, et aussi de la perte éventuelle des services municipaux, comme le déblaiement de la rue en hiver.

Il a indiqué qu'au sortir d'une rencontre récente avec le directeur général de la municipalité, Serge Vallée, M. Parent s'est senti abandonné par l'administration beaucevilloise, qui a pourtant fait le promotion de ce projet jusqu'à tout récemment encore. « Vous (la Ville) m'avez fait des promesses. Je n'ai pas à me battre avec le MTQ. Les personnes avant vous (M. Vallée) nous ont dit qu'ils allaient s'en occuper. C'est à vous de régler la situation. Moi, je peux rien faire avec le MTQ. Vous avez plus de pouvoirs que nous. On est allé les rencontrer (le MTQ) et ils ont dit que c'est avec la Ville qu'il faut parler », a-il lancé à l'endroit du directeur général lors de la période des questions de la séance.

« Si vous avez été lésé là-dedans, la Ville va prendre ses responsabilités, ça je vous le garantis, ça fait partie de nos valeurs. Mais dans le document (d'entente de développement) que j'ai ressorti, on stipule que cette entrée ne deviendra jamais une rue malheureusement. Comment ça s'est fait à l'époque, on débattra pas là-dessus. Je vous dis ce soir que nous allons prendre nos responsabilités et faire du mieux qu'on peut », a répondu Serge Vallée.

Pas d'accès sécuritaire

Par voie de courriel, une porte-parole du MTQ a expliqué à EnBeauce.com ce qui avait motivé le retrait de la signalisation de la 25e rue.

« En 2016, le Ministère a octroyé un permis d’accès résidentiel rural pour un maximum de cinq maisons unifamiliales et une entreprise forestière, et ce, en cohérence avec les besoins exprimés par la Ville de Beauceville. Plus précisément, il s’agissait d’un permis autorisant un accès pour une entrée privée et non pour une rue. Spécifions également que, selon les normes du Ministère, l’aménagement actuel de la route 173 dans ce secteur ne permet pas de donner un accès sécuritaire pour une rue desservant plus de cinq résidences. Par conséquent, le Ministère a récemment procédé au retrait de la signalisation non conforme », a écrit Émilie Lord, relationniste et porte-parole, à la Direction générale des communications du Ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Elle a par ailleurs réitéré que son ministère entend collaborer avec la Ville de Beauceville pour tout projet futur, dans le respect des normes de sécurité routière en vigueur.

Le dossier est maintenant rendu sur le bureau du député de Beauce-Nord, Luc Provençal. Lundi soir dernier, le maire François Veilleux s'est engagé après du résident d'en faire un des points de discussion d'une rencontre qu'il doit avoir prochainement avec l'élu provincial.

À noter que l'une des conséquences du retrait de la signalisation est la fin de la livraison du courrier par Poste Canada.