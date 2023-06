L'expropriation pour la construction d'une voie de contournement confirmée

La Ville de Saint-Georges a annoncé avoir autorisé plusieurs travaux de rénovations et construction au mois de mai, pour une somme de 9 113 825 $. Dans les projets autorisés, le plus important a été le réaménagement des bureaux et de l'entrepôt de l'entreprise Transport Guibault, pour un total de 1M$. Le Centre intégré de santé et des ...