La passerelle centrale de Saint-Georges endommagée

Suite au conseil des maires du 14 juin, la MRC des Etchemins a annoncé l’octroi de 108 461 $ dans le cadre du Plan de relance et 91 294 $ de la Politique de soutien aux projets structurants. Voici les sommes accordées par le Plan de relance: - JBV Conception et Fabrication Inc. - 35 294$ pour l'achat d’un nouveau centre d’usinage à 4 axes et ...