La fusion entre Courcelles et Saint-Évariste: ce serait pour janvier 2024

Depuis un moment déjà, les municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth préparent une fusion. Si des démarches demeurent à suivre, cette union est prévue très bientôt, soit pour janvier 2024.

D'abord, le député de Beauce-Sud Samuel Poulin a offert des détails concernant l'échéance et les processus à poursuivre pour se rendre à cet objectif.

« La CMQ recommande un regroupement entre Saint-Évariste et Courcelles à la lumière des audiences qui ont eu lieux. Courcelles va devoir s'entendre avec la MRC du Granit pour les modalités financières. L'objectif est de réaliser ce regroupement là pour janvier 2024. »

« Ils ont deux objectifs, soit de regrouper les dépenses reliées aux services et de se rallier vers la Beauce », a conclu Samuel Poulin, pour expliquer en quoi cette initiative est intéressante.

Un désir de longue date à Courcelles

Le maire de Courcelles Francis Bélanger montre le désir de transférer la municipalité vers la Beauce depuis un bon moment. Il faut savoir que les services scolaires, incendies, patrimoniaux et sportifs, notamment, sont déjà beaucerons.

Il en est de même pour la circonscription provinciale, alors que la paroisse est incluse dans le comté de Beauce-Sud. Cependant, Courcelles est administré dans la MRC du Granit et figure techniquement dans l'Estrie.

« Avec les années, il y a eu des regroupements naturels qui se sont faits vers Beauce-Sartigan. Les loisirs, la santé, les services publics. Les entreprises se regroupent vers Chaudière-Appalaches », avait mentionné le maire Bélanger à Radio-Canada dans une entrevue antérieure.

« Nous, pour régler la situation une fois pour toutes, on demande à ce que les citoyens de Courcelles, qui se reconnaissent comme des Beaucerons, soient transférés dans la région de Chaudière-Appalaches. » C'est ce que le maire avait souligné en entrevue avec EnBeauce.com.

Saint-Évariste en faveur du projet

Le maire de Saint-Évariste Camil Martin s'est prononcé sur cette future liaison, par un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

« L'avantage qu'on a, c'est qu'on sauve des frais. On partage déjà les services d'incendie entre quatre paroisses. [...] On va aussi pouvoir partager les services de voirie municipal et de loisir. C'est partie et ça va se faire »

Le maire a également confirmé que le prochain budget, prévu cet automne, sera administré en fonction des deux municipalités rassemblées. Cela dit, l'échéance en janvier 2024 semble pratiquement coulé dans le béton.

« Nos budgets pour l'année 2023 sont déjà engagés. Nous allons finir notre année, mais au prochain budget de l'automne, ce sera regroupé entre les deux municipalités », a mentionné le maire Martin.

Un plan précis pour la nouvelle administration

Dans le cadre d'une consultation publique datant de mars 2022, il avait été révélé certains détails sur l'éventuel nom et la nouvelle administration.

D'abord, elle s'appellera temporairement Courcelles-Saint-Évaristes, le temps d'engager un processus avec la population pour trouver un nouveau nom.

Ensuite, la Directrice générale actuelle à Saint-Évariste, Nathalie Poulin, conservera ce même poste au sein de la nouvelle municipalité. De son côté, Renée Mathieu occupera ce poste en tant qu'adjointe.

« Lors des deux premières élections générales, il y aura trois conseillers ou conseillères qui proviendront de Courcelles et trois conseillers ou conseillères qui proviendront de Saint-Évariste. Le poste de maire sera ouvert à tous. Pour l'élection générale suivante, il y aura deux conseillers ou conseillères qui proviendront de l'ancien Courcelles, deux conseillers ou conseillères de l'ancien Saint-Évariste ainsi que deux conseillers ou conseillères de la nouvelle municipalité formée après le regroupement. » C'est ce qu'on peut lire dans la brochure de cette ancienne consultation publique.

D'autres regroupements municipaux en Beauce?

Dans des zones rurales comme celles-ci, il peut être intéressant de fusionner, notamment pour des raisons de service et de finance. Le représentant au provincial valorise cependant l'intérêt des administrations municipales à le faire, d'abord et avant tout.

« Les regroupements se doivent de venir des municipalités elles-mêmes. Ce n'est pas au gouvernement de le faire, parce que c'est d'aller au sens contraire de la nature des choses. Justement, la raison pour quoi Saint-Évariste et Courcelles, ça fonctionne, c'est parce que c'est venu des communautés », a mentionné le député caquiste à ce sujet.

À titre d'exemple, la MRC des Appalaches, dans la région de Thetford Mines, avait vu de nombreuses fusions au début du 21e siècle. La municipalité d'Adstock est le résultat d'un rassemblement entre Saint-Méthode, Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud et Saint-Anne-du-Lac.