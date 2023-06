Fusion: Courcelles doit s'entendre avec la MRC du Granit pour assurer le transfert

Alors que la fusion entre Saint-Évariste-de-Forsyth et Courcelles va bon train, il reste encore du travail à faire avec la MRC du Granit pour assurer le transfert.

C'est du moins ce qu'a confié le maire de Courcelles, Francis Bélanger, lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

« On n'a absolument rien à dire contre la MRC du Granit. C'est juste que nous, on s'est toujours senti comme des Beaucerons », a mentionné le maire Bélanger. Il fait bien sûr référence à cette volonté de Courcelles de rejoindre la MRC de Beauce-Sartigan depuis des décennies.

Effectivement, cette sortie de la MRC estrienne a des impacts financiers pour chacune des parties, notamment les obligations d'emprunt et les budgets de fonctionnement.

Le ministère des Affaires municipales recommande d'ailleurs qu'une entente entre la municipalité et le Granit soit signée pour la mi-juillet. Toujours d'après le premier magistrat, l'arrivée d'un médiateur pour en arriver à des résultats pour l'échéance est fort probable.

« C'est certain qu'on a respectivement des désaccords, mais autant d'un côté que de l'autre, on sait que l'on doit s'entendre, parce que la fusion va se faire. On va y arriver », a fait savoir M. Bélanger qui demeure optimiste sur les résultats de ces négociations.

L'alliance naturelle avec Saint-Évariste

Pour reprendre les mots du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, il demeure essentiel que des regroupements comme celui-ci viennent d'abord de la volonté des territoires concernés.

« Les regroupements se doivent de venir des municipalités elles-mêmes. Ce n'est pas au gouvernement de le faire, parce que c'est d'aller au sens contraire de la nature des choses. Justement, la raison pour quoi Saint-Évariste et Courcelles, ça fonctionne, c'est parce que c'est venu des communautés », avait mentionné le député caquiste à ce sujet.

Sur cette question, Francis Bélanger insiste sur la relation de longue date avec Saint-Évariste. « On parle avec leur administration toutes les semaines. Nous ne sommes pas encore fusionnés, mais nous partageons tellement de services que nous fonctionnons presque comme tel depuis un moment déjà. »

Avec une telle union, la nouvelle municipalité passerait à environ 1 400 habitants.