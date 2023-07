Réouverture de l'Île ronde dès aujourd'hui

Les travaux sur la traverse de la 90e rue, pour rendre l'accès à la piste cyclable plus sécuritaire dans ce secteur de Saint-Georges, commenceront finalement la semaine prochaine. C'est Excavations Lapointe et fils qui amorcera le chantier d'ici les prochains jours, avant le début des vacances de la construction. Il est déjà possible de voir sur ...